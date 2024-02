Se hai un occhio allenato scoverai subito le differenze: mettiti alla prova con queste due immagini

Sei sempre convinto di avere un’ottima vista e di riuscire a notare a tutti i dettagli? Di sicuro saprai risolvere subito questo gioco.

I test permettono di mettere alla prova tutte le proprie capacità divertendosi sia da soli sia con i propri amici, così da trascorrere alcuni minuti della propria giornata divertendosi.

Se hai voglia di partecipare a un gioco divertente al tempo stesso pensi di essere davvero bravo nel riuscire a scorgere tutti i particolari, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le due immagini che ti vengono proposte e riuscire a trovare tutte le differenze che si celano tra di esse. Detto così potrebbe sembrare un test relativamente semplice, ma devi sapere che a tutto ciò si aggiunge una difficoltà, che consiste in un limite di tempo di massimo 30 secondi, tempo entro il quale dovrei riuscire a completare il test oppure fermarti non appena sarà scaduto. Proprio per questa ragione ti suggerisco di impostare un timer e solo quando sarà arrivato a zero potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero stato in grado di trovare tutte le differenze nascoste in queste immagini.

Il test delle differenze: le troverai tutte?

Per darti una mano nel risolvere questo test, devi sapere che le differenze da trovare in tutto all’interno di questo bellissimo salone sono 4. Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità.

Tornando al test in sé, se i 30 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare l’elenco in cui sono riportate tutte le differenze nascoste.

• La prima differenza: osservando l’immagine in alto a sinistra si può vedere che nella seconda foto sia completamente assente uno dei due condizionatori presenti sul soffitto

• La seconda differenza: guardando il lampadario che si trova al centro della stanza si può vedere fino alla seconda immagine manchi il cavo che lo tiene sospeso

• La terza differenza: guardando la porta in fondo alla stanza e sulla sinistra si può notare che nella seconda immagine manchi la maniglia per aprirla

• La quarta differenza: infine, guardando i quadri appesi sulla parete proprio accanto alla porta si può notare che nella seconda immagine manchi una fotografia

E tu eri riuscita a trovarle tutte o ti sarebbe servito più tempo?