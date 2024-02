WhatsApp, cambiamento notevole per chi ha smartphone Android: vera e propria svolta

Hai un dispositivo Android? Scarica il nuovo aggiornamento di WhatsApp allora: adesso cambierà davvero ogni cosa.

Meta si occupa di migliorare WhatsApp in continuazione. Fornisce funzionalità di ogni genere e che possono essere d’aiuto. In questo modo l’utenza viene accontentata quanto più possibile. Lo abbiamo visto con i recenti update in questo caso. Oltretutto la privacy è diventata sempre più riservata, così da garantire la sicurezza degli utenti. Ed ora sta per arrivare un nuovo aggiornamento per i dispositivi Android.

Noi sappiamo che una delle funzionalità più interessanti è quella dei canali WhatsApp. Molti utenti la hanno attesa con ansia, ed è finalmente arrivata dopo tanto tempo. Significa che attendere ne è valsa la pena ovviamente. Tuttavia si è sempre desiderato avere la possibilità di mettere in sovraimpressione i canali preferiti. E sembra che stia per arrivare qualcosa di simile proprio adesso: approfondiamo il discorso per capire di più.

Aggiornamento di WhatsApp, devi scaricarlo il prima possibile: migliorerà l’app in grande

La prossima funzionalità dell’applicazione è peculiare. Permetterà agli utenti di pinnare i canali in alto. Questo perché cominciano ad essere sempre di più. Ciò significa che non dovremo più scervellarci per trovare il canale che ci piace maggiormente. Basterà attivare questa splendida funzione sul canale che preferiamo ed il gioco è fatto. Ma c’è altro da sapere al riguardo: non uscirà subito la funzione.

WhatsApp ha riferito che è in fase di sviluppo e che ci vorrà altro tempo prima che venga completata. Sino ad allora dovremo attendere ulteriori notizie in merito. Ma non c’è molto di cui preoccuparsi dato che è in fase di testing da parte di alcuni utenti. Difatti la versione beta può essere installata da tutti coloro che hanno aderito al programma di beta testing. Quindi sembra che sia parzialmente disponibile per delle persone.

La funzione comporterà persino un cambio nell’interfaccia dei canali. Molto probabilmente diventerà simile a quella delle chat singole o dei gruppi. Per ora non c’è modo di saperlo con certezza, per cui suggeriamo di tenersi informati sull’argomento. Difatti riceveremo altre informazioni in seguito. Adesso sta andando tutto per il meglio: non dobbiamo dubitare di WhatsApp. In fin dei conti non ci ha mai deluso. Basti pensare che non appena Meta ha ricevuto i primi feedback, si è data da fare per sviluppare la nuova funzione.