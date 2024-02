Impossibile sbagliare: i veri fan riusciranno a indovinare l’amatissima serie tv da questi 3 indizi

Oggi vi proponiamo un simpatico test che è però impossibile da sbagliare. I veri fan riusciranno a indovinare la nota serie tv da questi tre indizi che vi forniamo in foto.

Sebbene possa sembrare complicato a un primo sguardo, se vi concentrate sicuramente riuscirete a indovinare la serie anche qualora abbiate compiuto il drammatico errore di non averne guardata mai nemmeno una puntata.

Nell’immagine vediamo il simbolo che ci racconta gli elementi, una ragazza bionda che beve una bibita e il segno del Premio Nobel. Questo ci fa capire che la serie parla di personaggi molto intelligenti, che magari studiano la fisica o la chimica.

Inoltre capiamo anche che centrale è la presenza, nello show, di una splendida ragazza bionda, giovane e probabilmente molto diversa dagli altri protagonisti. Basterebbe questo per capire di cosa stiamo parlando, ma sicuramente qualcuno di voi sarà rimasto ancora fermo nel dare una soluzione.

La sitcom è andata in onda dal 2007 per ben 12 stagioni e 279 episodi, raggiungendo un grandissimo successo anche nel nostro paese. Ultimo indizio, i protagonisti sono entrati al centro di una polemica per l’incredibile cachet portato avanti per ogni puntata. Ancora non avete capito? Scorrete per leggere la soluzione.

Indovina la serie tv

Siamo sicuri che moltissimi voi avranno capito di che serie stiamo parlano, risulta davvero difficile pensare che con tutti questi indizi ci sia ancora qualcuno fermo e non in grado di trovare una risposta alle tre immagini pubblicate sopra.

Prima di svelarvi il titolo possiamo dirvi che è stata ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e che inoltre protagonisti sono quattro ragazzi di nome Leonard, Sheldon, Howard e Raj. Le loro vite da fisici squattrinati sono sconvolte quando i primi due vedono trasferirsi nell’appartamento vicino al loro la splendida Penny. Da quel momento nulla sarà più come prima.

Penny infatti darà possibilità ai quattro di conoscere qualcosa anche al di fuori dalla fisica, aprendo a loro il mondo delle donne. Nasceranno storie d’amore, intrighi con la fisica che però sarà sempre in cima ai pensieri dei quattro giovani dottorandi.

Ovviamente stiamo parlando di The Big Bang Theory, una serie tv molto simpatica e ironica che però tratta anche argomenti delicati e che fanno parte della vita di tutti noi. Un racconto molto simpatico che tocca le corde del cuore attraverso personaggi molto ben caratterizzati e seppur simili tanto diversi tra di loro.