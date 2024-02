Royal Family, l’ultimo gesto di Harry accende le ipotesi: che cosa bolle in pentola

Cosa è successo durante l’incontro tra il principe Harry e Re Carlo? Tutto il mondo se lo sta chiedendo da giorni. Ecco il retroscena.

C’è qualcosa che bolle in pentola nella royal family, ma soprattutto oltreoceano, a casa di Harry e Meghan. Il principe ribelle, protagonista di un viaggio toccata-e-fuga nel paese natìo per far visita al papà, Re Carlo, al quale è stato appena diagnosticato un tumore, ha turbato qualche equilibrio. E secondo un esperto reale la sua trasferta-lampo nel Regno Unito alimenta i timori per le condizioni del sovrano.

Il breve viaggio del principe Harry per vedere suo padre dopo la diagnosi di cancro potrebbe aver “smosso le acque”, secondo il suddetto esperto reale. Il duca di Sussex è volato dalla California martedì dopo aver appreso la notizia della malattia del genitore, ma già l’indomani ha fatto ritorno a Los Angeles dalla sua Meghan (che non lo ha accompagnato nel Regno Unito). Cosa c’è dietro?

Il dietro le quinte della malattia di Carlo

Il giornalista e scrittore britannico Robert Jobson ha spiegato al Sun che tutte queste circostanze fanno pensare “che le condizioni di salute di Carlo potrebbero essere molto più gravi di quanto si creda“. “Harry – ha aggiunto – porta con sé tutto un dramma. Ci sarà una riconciliazione con William e con il Re? Qualcosa bolle in pentola”. Jobson sottolinea poi che il principe ribelle aveva attaccato la regina Camilla nel suo libro di memorie Spare, il che ha molto probabilmente reso il re ostile nei suoi confronti.

Harry non è stato molto lusinghiero nei confronti di Camilla neppure su Netflix. I due, ormai è chiaro, non vanno per niente d’accordo. In secondo luogo, va tenuto presente che tra l’una e l’altra parte non ci sono stati molti contatti nei mesi scorsi. Questo fa innalzare il livello di complessità e drammaticità di qualsiasi interlocuzione tra papà Carlo e il suo secondogenito – qualcosa di cui al momento il Re non ha certo bisogno. “L’unica cosa che non piace al sovrano è cambiare i suoi piani” conclude Jobson. Così, Harry e Carlo si sarebbero concessi giusto “il tempo di un bacio e un abbraccio, e di augurarsi tutto il meglio”. Ma i colpi di scena restano dietro l’angolo.