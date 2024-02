Bonifico al figlio: se non si usano queste specifiche causali ci si rovina entrambi

Vuoi dare dei soldi a tuo figlio? Fai attenzione alle modalità e soprattutto alle causali in caso di bonifico. Potresti avere dei problemi!

I nostri figli non smettono mai di esserlo anche quando sono andati via, grandi e autonomi, per questo non è inusuale che si voglia far loro dei regali o aiutarli se sono in difficoltà. Sicuramente un genitore non si tira mai indietro specialmente in questi tempi che non sono per niente facili anche per i più giovani. Tante famiglie aiutano i loro figli a comprare una casa ed è del tutto normale ma come trasferire loro i soldi? Bisogna fare molta attenzione perché la legge italiana in merito è piuttosto severa.

Sappiamo che nel nostro paese, il denaro non denunciato è molto e per contrastare il fenomeno del “nero” lo Stato applica leggi dure, per esempio il contante non può essere usato in nessuna transazione se supera un certo limite, nel 2024 è di 5000 euro. Ma ci viene da obiettare che parliamo di figli: quello che possediamo appartiene anche a loro! Attenzione però perché per la legge è un passaggio di denaro al di là della parentela quindi possiamo essere soggetti a controlli fiscali se si tratta di una cifra importante.

Ecco come dobbiamo comportarci per donare soldi ai nostri figli, le modalità in cui possiamo farlo e le quantità.

Innanzitutto cominciamo con il dire che i soldi donati ad un figlio non sono tassati, la tassazione del 4% viene applicata solo nel caso in cui la donazione superi il milione di euro. Un genitore può donare al proprio figlio dei soldi per qualsiasi motivo, non è questa la cosa rilevante ma è invece importante farlo in maniera corretta in modo che un eventuale controllo non ci colga in fallo. Ecco come possiamo fare:

Donazione in contanti : le donazioni di questo tipo sono perfettamente legali purché gli importi non siano rilevanti. Bisogna tenere conto delle leggi vigenti in merito. Nel 2024 il limite massimo è stato stabilito in 5000 euro.

: le donazioni di questo tipo sono perfettamente legali purché gli importi non siano rilevanti. Bisogna tenere conto delle leggi vigenti in merito. Nel 2024 il limite massimo è stato stabilito in 5000 euro. Donazione tramite bonifico : è il metodo più applicato anche perché non è proprio facile avere tanti soldi contanti dal momento che ormai i pagamenti tramite carta di credito sono diventati usuali. In questo caso dobbiamo avere delle accortezze per quanto riguarda la causale, se non ben specificata può generare controlli.

: è il metodo più applicato anche perché non è proprio facile avere tanti soldi contanti dal momento che ormai i pagamenti tramite carta di credito sono diventati usuali. In questo caso dobbiamo avere delle accortezze per quanto riguarda la causale, se non ben specificata può generare controlli. Se la somma è veramente cospicua, per esempio per l’acquisto di una casa, bisogna passare necessariamente attraverso un notaio alla presenza di due testimoni.

Quando facciamo un bonifico ad un figlio dobbiamo sempre specificare che si tratta di un regalo, se l’importo non è alto basta questo, se invece è più consistente è bene scrivere nella causale “contributo a mio figlio per acquisto” specificando il bene a cui si fa riferimento. Questo evita controlli dell’Agenzia delle Entrate a entrambi le parti.