Stai lasciando la casa in affitto? Attento a questo dettaglio del contratto: potresti avere diritto ad una somma

Ecco perché se lasci casa hai diritto a ricevere indietro una notevole somma dal padrone di casa.

Quando si va ad abitare in una casa in affitto, è prassi comune versare una cauzione all’inizio del contratto. Questa cauzione serve come garanzia per il proprietario della casa nel caso in cui si verifichino danni o mancati pagamenti da parte dell’affittuario. Tuttavia oltre alla restituzione della cauzione, gli affittuari hanno anche il diritto di ricevere indietro una somma aggiuntiva, se lasciano casa.

Questa somma corrisponde agli interessi maturati sulla cauzione durante il periodo di locazione. La cauzione versata all’inizio del contratto di affitto accumula interessi nel tempo. Il tasso di interesse, noto come tasso legale, è stabilito annualmente dal Ministero delle Finanze. Negli ultimi anni, questo tasso è stato relativamente basso, ma recentemente, a causa dell’inflazione e delle politiche delle banche centrali, ha iniziato a salire. Pertanto, se il contratto di affitto giunge a scadenza in un momento in cui il tasso di interesse è aumentato, gli affittuari potrebbero ricevere una somma superiore a quella inizialmente versata come cauzione.

Un obbligo per il proprietario

Facciamo un esempio pratico. Se tre anni fa l’affittuario ha versato 2500 euro come cauzione e il contratto di affitto sta per scadere, egli riceverà indietro circa 2660 euro, tenendo conto degli interessi maturati sulla cauzione durante il periodo di locazione. È importante notare che il proprietario della casa è obbligato per legge a restituire non solo la cauzione iniziale, ma anche la somma aggiuntiva corrispondente agli interessi maturati. Anche nel caso in cui la cauzione sia stata utilizzata per coprire eventuali danni causati dall’affittuario, gli interessi maturati sulla cauzione spettano comunque.

Se ci sono dubbi riguardo alla restituzione della somma aggiuntiva, è possibile consultare il contratto di affitto o richiedere informazioni al proprietario della casa. In caso di mancata restituzione dei soldi aggiuntivi, gli affittuari hanno il diritto di richiederli e il proprietario è obbligato per legge a soddisfare questa richiesta, a meno che il contratto di affitto non specifichi diversamente.

Per calcolare la somma esatta dei soldi aggiuntivi che spettano all’affittuario, è possibile utilizzare strumenti online come i calcolatori di interesse legale, facilmente reperibili su Internet. In questo modo, gli affittuari possono essere sicuri di ricevere ciò che è loro dovuto al momento di lasciare la casa. Quindi se il tuo contratto sta per scadere fai attenzione!