Lorella Cuccarini, sua figlia Chiara lavora per lei: che cosa fa e perché ha seguito la madre a Sanremo

Chi è Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini? Lavora per lei e ha seguito la mamma a Sanremo durante la co-conduzione del Festival.

Durante la discussa serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 abbiamo potuto ammirare la sempre bellissima e bravissima Lorella Cuccarini. Ha affiancato Amadeus nella conduzione della puntata cavandosela egregiamente (non avevamo dubbi). Con lei c’era la figlia Chiara.

Un ritorno sul palco dell’Ariston che non è passato inosservato. Lorella Cuccarini ha incantato con la sua eleganza, il suo sorriso e il suo talento rimasto immutato negli anni. Una performance da Festival apprezzata dagli spettatori in sala e a casa. Lorella è già stata su quel palco nel 1993 al fianco di Pippo Baudo. Torna per co-condurre con Amadeus con la stessa ansia e agitazione di un tempo ma con qualche anno di esperienza in più alle spalle.

La Cuccarini ha raccontato che prima di salire sul palco si fa il segno della croce per trovare quella sicurezza necessaria per affrontare il pubblico. Ha vinto la nuova sfida non sentendosi ospite del Festival ma parte integrande di esso. “Non potrei mai sentirmi ospite in un luogo dove conosco tutti e dove c’è un forte vissuto” ha raccontato la conduttrice. Accanto a lei il fratello Roberto e la figlia Chiara.

Di cosa si occupa Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini

Chiara ha seguito la mamma Lorella a Sanremo per gestire i social. La figlia, infatti, si occupa di tutta l’attività social essendo la sua social media manager. C’è un forte legame in famiglia, lei e il fratello gemello Giorgio sono i più piccoli di casa. Da qualche anno segue i social per conto della mamma, un lavoro piuttosto impegnativo ma che segue con professionalità.

Tra Chiara e Lorella c’è un rapporto forte e bellissimo, fatto di complicità anche grazie al sodalizio lavorativo tra le due donne. La ragazza ha raccontato in un’intervista che si diverte molto a gestire i social della mamma. Inizialmente la nota showgirl era titubante ma poi ha accettato le idee della figlia dandole estrema fiducia. Chiara è molto contenta di questo rapporto di lavoro così come Lorella, orgogliosa di tutti e quattro i suoi figli.

Per quanto sia una donna riservata, infatti, non mancano mai parole d’amore nei confronti della sua famiglia. Non è la prima volta che sentiamo parlare di Chiara. Nel 2023 la ragazza aveva risposto ad una domanda sul suo orientamento sessuale “Non ho mai amato le etichette” destando molto rumore immediatamente placato dalle parole di Lorella Cuccarini.