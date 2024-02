Cristiano Ronaldo, Jacobs e gli altri: le rinunce a tavola e non solo dei super atleti

Le rinunce a tavola per gli atleti sono molteplici, per essere statuari, forti e resistenti, c’è bisogno di allenamento non solo… a tavola!

Palestra, tavola, allenamento all’aria aperta e non solo, gli atleti hanno a che fare con molteplici rinunce, quali sono? Innanzitutto è bene sapere che insieme ai sacrifici, bisogna sempre apportare un buon livello di relax e serenità. Infatti, senza riposo, nessun atleta può essere prestante, e lo stress può davvero intaccare in maniera pericolosa il benessere di una persona. Per cui, fatta la giusta premessa, bisogna però capire e comprendere a quali e quante altre cose gli atleti più importanti dello scenario internazionale rinunciano, alcune sono abitudini assurde!

Da Cristiano Ronaldo sul campo di calcio alla corsa di Marcell Jacobs e non solo, ci sono degli aspetti nella vita degli sportivi che spesso passano in secondo piano e non vanno minimamente considerati, commettendo così un errore. Per essere forte e prestante ci vuole allenamento, ma non è la sola condizione da rispettare. Occorre porre in essere quello più adatto, sia per il corpo che per la mente, specie nell’ottimizzazione dell’impiego della risorse del corpo umano.

Ma più di questo e del sano riposo, cosa ci può essere di determinante nella realizzazione di una performance da vero campione? La verità è a dir poco sconvolgente, ecco cosa è saltato fuori in base allo stile di vita degli atleti più pagati e forti al mondo.

Le maggiori rinunce degli atleti? La rivelazione è shock!

Come già accennato, sono tanti i “no” che gli atleti che gareggiano a livelli altissimi devono porre in essere. Ma nello specifico, in seguito all’analisi pocanzi riportata, risulta essenziale cercare di capire di cosa si tratti davvero. Primatisti nel loro settore, ma anche in fattore di rinunce, lo rivela il magazine Nuovo con delle informazioni inedite per i fan.

Avere un corpo bellissimo non è solo merito del DNA, alle volte è necessario unire questo ad uno stile di vita impeccabile, ma cosa richiede? Oltre al riposo, al mangiar bene, e all’essere costanti con gli allenamenti, entrano in gioco delle verità inedite. Infatti, a 38 anni Cristiano Ronaldo deve dire di no ad alcol e pane in maniera assoluta. Mangia sei volte al giorno in maniera “maniacale”, a distanza di 2-3 ore, e si ciba di alimenti integrali, riso, pollo, verdure e legumi.

Non differenti sono le ristrettezze per il 26enne campione della Moto Gp, Francesco Bagnaia, il quale però ha un’abitudine specifica. Beve tantissima acqua, l’idratazione è tutto. Prima delle gare beve quasi fino a 5-6 litri d’acqua, una quantità incredibile. Come se non bastasse, salta i dolci, e lo fa positivamente poiché non ne va matto.

Ultimo, Marcell Jacobs nonostante mangi soprattutto pollo, branzino, manzo, verdure e riso, non riesce a dire di no agli spuntini. Infatti, ama il frullato alla banana e sgranocchiare mandorle e noci.