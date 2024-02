Il vecchio iPhone X sta tornando dopo quasi sette anni dal lancio: il nuovo piano di Apple

Dopo quasi sette anni dal lancio, Apple presenta il suo nuovo piano per il ritorno iconico dell’iPhone X: tutte le novità dell’iPhone 16.

Novità incredibili in casa Apple, che pensa a stravolgere nuovamente il design dei suoi smartphone per riaccendere l’entusiasmo dei suoi clienti. La sfida con Samsung è più che aperta, e Apple ha deciso di puntare sui ricordi per emozionare gli affezionati all’iPhone X.

Uno degli iPhone più rivoluzionari lanciati da Apple oltre a versioni iconiche come il 4 e il 6, è proprio l’iPhone X. Uscito nel lontano 2017, questo iPhone innovativo ha lanciato il nuovo design a tutto schermo (o quasi), con la tipica “notch”, una tacca presente nella parte alta del display a inglobare fotocamera e sensori.

Nel corso di questi anni, Apple ha stravolto anche il resto del design dei suoi prodotti di punta, modificando più volte grandezza, spessore e disposizione della fotocamera posteriore. Sebbene l’iPhone X sia il padre degli iPhone con notch, non possiamo dire lo stesso della doppia fotocamera, già introdotta con il modello 7 Plus.

Ciò che invece ha giocato un ruolo chiave è stata la disposizione di quegli elementi sul retro, dando al comparto fotocamere una forma unica incastonando il flash tra gli obbiettivi. Stando alle ultime indiscrezioni che riguardano il colosso della mela, pare che Apple voglia tornare sui propri passi e accontentare i nostalgici fan dell’iPhone X.

Gli ultimi modelli a conservare lo stile della doppia fotocamera verticale sono stati l’iPhone 12 e 12 mini, e hanno rappresentato la chiusura temporanea di un capitolo che, tuttavia, potrebbe essere presto riaperto. In autunno 2024, infatti, Apple lancerà sul mercato il nuovo iPhone 16 che, come svelano alcuni rumors, vorrebbe ricordare lo storico iPhone del 2017.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione è un leaker, che ha pubblicato su “X” le fotografie di alcuni progetti su cui pare stiano lavorando i designer di Apple. Se dovesse essere concretizzato, questo cambiamento riguarderebbe solo iPhone 16 e 16 Plus, che di conseguenza conserverebbero la doppia (e non tripla) fotocamera.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024