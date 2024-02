Allarme smog nelle nostre città, 18 sono ormai attanagliate dall’inquinamento atmosferico

Città con livelli di smog altissimi mettono sempre più a rischio la nostra salute. Vediamo quali sono le 18 città più inquinate.

Ogni giorno respiriamo una quantità di smog tale da mettere seriamente a repentaglio la nostra salute. In particolare sono 18 le città italiane più inquinate.

Oltre a ciò che mangiamo, ciò che beviamo, l’attività fisica che svolgiamo e quanto dormiamo, c’è un altro fattore che incide in misura determinante sulla nostra salute: quello che respiriamo. Mentre possiamo decidere quel che mangiamo e beviamo e quanta attività fisica fare, poco possiamo fare in merito qualità dell’aria che respiriamo.

Le nostre città sono sempre più inquinate: i livelli di smog, in alcuni luoghi, hanno raggiunto livelli insostenibili. Siamo ancora molto ma molto distanti dagli obiettivi che L’Europa si è prefissata di raggiungere entro il 2030. E, soprattutto, siamo molto distanti dai livelli massimi di inquinamento ritenuti accettabili dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Ecco le 18 città più inquinate

L’ultimo report di Legambiente non è affatto rassicurante. Le nostre città sono troppo inquinate e questo si ripercuote in misura negativa sulla salute di tutti e, in particolare, dei bambini. È urgente un’inversione di rotta soprattutto in alcuni posti. Vediamo quali sono risultate essere le 18 città più inquinate.

Secondo il report di Legambiente su 98 città italiane analizzate, in 18 i livelli di polveri sottili e biossido d’azoto superano i limiti imposti dalla legge. Al contrario di quanto si potrebbe immaginare la città italiana più inquinata non è la frenetica Milano ma è Frosinone. A seguire troviamo Torino, Treviso, Mantova, Padova e Venezia.

Proseguiamo con Rovigo, Verona, Vicenza, Milano, Asti, Cremona, Lodi, Brescia, Monza, Alessandria, Napoli e Ferrara. Diciamo che, in termini di smog e inquinamento, il Nord Italia è messo decisamente peggio del Sud. Di queste 18 città, come si vede, soltanto una si trova al Sud. Se i limiti di polveri sottili che L’Europa ha fissato per il 2030 fossero già legge, moltissime città si troverebbero in una situazione non solo di pericolo per la salute ma anche di illegalità.

Legambiente sottolinea, ancora una volta, la necessità di un’inversione di rotta che può partire solo da un cambio di mentalità. È importante ridurre l’ inquinamento agendo, contemporaneamente, su più cause. È necessario rivedere la mobilità nelle città incentivando l’uso di biciclette e, soprattutto, di mezzi di trasporto pubblici.

È urgente rivedere i metodi di allevamento in quanto gli allevamenti intensivi sono tra le principali cause di inquinamento esattamente come anche l’utilizzo di certi pesticidi in agricoltura. Infine è fondamentale anche regolare in modo diverso il riscaldamento degli edifici promuovendo soluzioni più sostenibili come i pannelli solari. L’Oms, di recente ha ribadito che l’inquinamento atmosferico è responsabile dell’insorgenza di diverse patologie serie come tumori, ictus, patologie cardiache e malattie respiratorie.