Aumenta l’Assegno Unico di oltre 120€, ma solo per queste famiglie: l’annuncio dell’INPS

Reddito inferiore a 17.090,61 euro Per le famiglie con un reddito inferiore a 17.090,61 euro, la quota base dell’Assegno Unico sarà incrementata da 189,20 a 199,40 euro al mese . Inoltre, si garantisce un aumento di 10,20 euro al mese e di 122,40 euro all’anno per ciascun figlio minore;

Famiglie con almeno due figli

Le famiglie con almeno due figli si vedranno aumentare l‘assegno unico annuo di circa 245 euro. In particolare, sono previste maggiorazioni per specifiche situazioni, come l’aumento del 50% per i figli minori di un anno, portando l’importo da 283,80 a 299,10 euro al mese;