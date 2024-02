Sai quanto zucchero dovresti mangiare ogni giorno per stare bene? Tutti sbagliano

Quanto zucchero si deve mangiare ogni giorno per stare bene? La risposta non è quella che si pensa, tutti quanti sbagliano sempre.

E’ un argomento davvero molto importante che per nessuna ragione deve mai essere sottovalutato, quante volte ci capita di farci la stessa domanda: quanto zucchero si può mangiare nel corso di una giornata e come regolarsi, anche rispetto al passare del tempo?

Si tratta di un dubbio davvero lecito che può anche avere a che fare con la nostra salute e che in un certo senso non va mai preso sotto gamba: partiamo dal presupposto che un elevato consumo di zuccheri può causare dei problemi alla nostra salute.

Quindi, la cosa che si deve sempre fare è quella di stare attenti alle quantità, esiste infatti un limite ideale che non si dovrebbe mai superare. Ma entriamo nel vivo della questione per potere trovare una risposta concreta.

Insomma, i nutrizionisti e gli esperti del settore hanno parlato chiaro, ci sono dei limiti da rispettare anche nell’assunzione dello zucchero, mangiarne troppo, potrebbe causare dei problemi per la nostra salute.

“La quantità consigliata è di un cucchiaio e mezzo da 25 grammi di zuccheri aggiunti, quelli che si trovano al di fuori della frutta, per esempio”, ha ammesso il nutrizionista Pablo Ojeda all’aggregatore di blog HuffPost, sottolineando anche come questo valore è lo stesso che è stato confermato e poi raccomandato anche dalla nota Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quindi, questo dovrebbe sempre essere in limite da rispettare e non andare mai oltre una quantità superiore, nel caso in cui lo si dovesse fare, le conseguenze potrebbero essere tante e diverse e tutti incidere sulla nostra salute, sempre nel suo discorso continua dicendo: “P uò portare all’eccesso di peso e allo sviluppo del diabete di tipo 2. L’ingestione massiccia nei minorenni può provocare problemi metabolici e gravi conseguenze in futuro”.

Per capirci meglio, come per tutte le cose, il troppo o l’esagerazione non va mai bene, si deve sempre cercare di trovare il giusto compromesso, così da non trovarci costretti a rinunciare a quello che ci piace, ma di contro, non trovarci nemmeno nella condizione di dovere stare male a causa di esso.

E’ sempre il caso di ascoltare i consigli degli esperti nel settore, per non trovarsi poi a dovere correre ai ripari: prevenire è sempre meglio che curare.