William, la frase choc detta subito dopo la nascita di George: spunta il retroscena

William pronuncia una frase choc del tutto inedita: la nascita di George è stata un evento che lo ha segnato, ecco perché e cos’è successo.

La Royal Family è ricca di sorprese, e alcune sono davvero incredibili, poiché mettono in luce aspetti inediti che la riguardano da vicino. William e Kate sono la coppia più apprezzata, perché moderni e regali al tempo stesso, sono riusciti a raggiungere quel binomio perfetto al quale aspirava anche la defunta madre, Diana Spencer. Che siano felici davvero come appaiono, non ci sono dubbi, anche perché dimostrano una grande complicità in pubblico. Così, la domanda sorge spontanea, è allo stesso modo anche nel privato? La frase choc di William mette in luce un lato inaspettato del loro vissuto.

Essere un membro della Royal Family non è facile. Riflettori, pressioni sociali e regali, sono solo un parte che determina questo stile di vita unico al mondo. Dietro tanti privilegi, innegabili, ci sono anche dei doveri e delle responsabilità che fanno chiarezza su quanto e come sia complesso far progredire con il massimo successo una Monarchia così antica.

William è spesso protagonista di teatrini poco piacevoli, appunto le diatribe con il fratello minore Harry, ma questa volta il piccolo Windsor non c’entra nulla. La situazione è per la prima volta nelle mani del maggiore, e a raccontare tutto è proprio la moglie e compagna di vita, Kate Middleton. Il retroscena che salta fuori riguarda un momento gioioso della loro esistenza, la nascita del primogenito George, racconto che però evidenzia come… non è tutto oro ciò che luccica, anche per un reale inglese!

William e la frase choc, fuori la verità: racconto integrale

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter andare così a fondo nella vita dei reali, ma a quanto pare è possibile riuscire ad essere ancor più vicini ai membri della Royal Family. Complice il fatto che la nuova generazione di regnanti sia figlia dei tempi di oggi. Cioè entra in gioco un’apertura mentale maggiore ed una minor rigidità per quanto concerne l’etichetta, pur rispettando appieno le tradizioni. Quanto accaduto a William lo racconta Kate durante il podcast di Giovanna Fletcher Happy Mum, Happy Baby nel febbraio 2020.

Quindi, durante il racconto già vecchio per il 2024, si fa un ulteriore salto nel passato. Si torna al 2013, anno nel quale viene al mondo il primogenito ed erede al trono d’Inghilterra e di tutto il Regno Unito, George di Galles. Nato dall’unione di mamma e papà Kate e William, è stato una grande sorpresa. La coppia è nota per essere molto complice, un amore tanto desiderato e in parte “contrastato”, perché lei non è una reale, ma che nonostante ciò ha funzionato proprio per il coraggio di entrambi.

Non ci sono dubbi, Kate è una degna erede di Diana, proprio per la sua eleganza e modernità, e non solo. Fin dall’inizio ha avuto un forte istinto materno nei confronti dei figli, anche grazie all’esempio da lei avuto. I genitori della Duchessa, Michael e Carole, sono stati una fonte d’amore e cura per la Principessa che afferma di aver vissuto un’infanzia felice. Sempre presenti nella sua vita, non hanno perso nessuna partita della giovane Kate amante dello sport e dell’adrenalina.

Così, grazie a questa crescita fortunata, ha desiderato dare lo stesso ai figli, specie nel momento in cui è diventata madre. Se per lei è stato più naturale, per il Principe William è stato leggermente più difficoltoso, soprattutto quando il bambino era molto piccolo e “rumoroso”. Infatti, per quanto lo amasse fin dal primo istante in cui è venuto al mondo, affermare questa frase choc è stato per lui inevitabile.

In un momento di stress ha mostrato la sua più grande preoccupazione. Ne aveva diverse, ma una tra tutte lo ha steso. Quando George era nel pieno di una crisi di pianto, in quanto neonato, William ha affermato sconsolato: <<Oh mio Dio, è così che sarà essere genitori?>> Frase detta in una fase di pieno panico. In conclusione, per quanto un reale sembri irraggiungibile, William e Kate sono due genitori come tutti, pieni d’amore e di… preoccupazioni!