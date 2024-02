Meta e Zuckerberg rubano una funzione a X di Elon Musk: presto potrete usarla tutti

Con oltre 130 milioni di utenti attivi mensili, Threads sta rapidamente affermando la sua forza nel mondo dei social media.

L’eterna rivalità tra Zuckerberg e Elon Musk continua senza esclusione di colpi e negli ultimi tempi il confronto si è fatto ancora più avvincente, grazie all’arrivo di Threads, un’app che fin dall’inizio si è posta come diretta concorrente di X. Le finalità e molte delle funzioni di questo nuovo servizio offerto da Meta sembrano ricalcare esattamente quelle per cui è nato X e la scelta di pubblicare un’app praticamente identica si basa ovviamente sulla volontà di sottrarre sempre più utenti all’ormai ex Twitter.

Nell’ultimo aggiornamento che sta facendo discutere il mondo dei social media, Threads ha introdotto una nuova funzionalità che ricorda sempre più da vicino una già esistente su X. Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha annunciato questa novità in un post su Threads, svelando l’avvio di un test limitato.

Una rivalità che sembra destinata a durare ancora a lungo

Stiamo parlando della possibilità di salvare i post, un’opzione che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i contenuti sui social network. La funzione permetterà agli utenti di contrassegnare i loro post preferiti per poterli rivedere più tardi. Un’aggiunta non particolarmente rivoluzionaria, visto che anche Instagram ne è dotata, ma che sembra destinata a intensificare la competizione con X.

La nuova funzionalità di salvataggio si trova nascosta nel menu a tre punti “Altre Opzioni”, situato nell’angolo in alto a destra di ogni post. La decisione di Threads di posizionare lì questa funzione potrebbe essere interpretata come una mossa strategica per distinguersi da X, che di recente ha reso invece molto più visibile il suo pulsante di segnalibro su iOS.

L’introduzione di questa caratteristica su Threads è quindi un significativo passo avanti nella lotta per la supremazia nel settore dei social media. Instagram dispone della funzione di segnalibro dal 2016, pertanto l’estensione di questa capacità a Threads sembra una mossa naturale, oltre che una diretta sfida a X e alle altre piattaforme emergenti come Bluesky, Mastodon, Nostr, Post e Spill.

Da quando è stato lanciato l’anno scorso, Threads ha continuato a evolversi, introducendo regolarmente nuove funzionalità per attrarre utenti e mantenere il passo con i concorrenti. Recentemente è stato confermato anche lo sviluppo di una funzione “Trends” per evidenziare gli argomenti di tendenza, anche questo molto simile a quanto presente nell’app di X.