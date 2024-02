Colpaccio in Rai, a condurre Sanremo 2025 potrebbe essere proprio lui: il nome è tra i più amati

Chi prenderà il posto di Amadeus durante la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025? Ecco il nome di uno dei conduttori più amati.

La quinta ed ultima edizione di Sanremo è volta al termine. Amadeus sembra essere convinto a non tornare sui suoi passi e quindi di mettere la parola fine alla sua lunga esperienza come conduttore del Festival della musica italiana durata 5 anni.

Insomma, adesso nella TV di viale Mazzini c’è un posto vacante che bisogna coprire il più presto possibile proprio perché il Festival di Sanremo non è uno di quegli eventi che si organizza in poco tempo. Bisogna quindi trovare un degno successore di Amadeus il quale è riuscito a portare a casa Rai degli ascolti record. Ma quali sono i nomi che circolano in questo momento?

Sanremo 2025, ecco chi potrebbe essere il prossimo conduttore

Si aprono le scommesse sulle successore di Amadeus. Sembra infatti che dovremmo aspettare ancora molto tempo prima dell’ufficializzazione dell’abbandono di Amadeus sul palco dell’Ariston in quanto nel 2017 Carlo Conti diede le sue dimissioni dopo ben tre edizioni di successo, una notizia che la RAI rese ufficiale soltanto nel mese di settembre.

Numerosi sono i nomi che attualmente sono in ballo tra cui anche quello di Carlo Conti. Infatti, potrebbe essere questa per lui la quarta volta in cui sale sul palco dell’Ariston anche perché l’abbiamo già visto nel 2015, 2016-2017. Stiamo parlando proprio di uno dei professionisti più esperti della RAI che ha conoscenze molto profonde nella musica. Carlo Conti a questo riguardo infatti afferma “Se la Rai mi chiedesse la disponibilità di fare il festival, mi metterò seduto e cercherò di capire”.

Tra i candidati sembra fare la sua comparsa anche il nome di Antonella Clerici. Stiamo parlando di una conduttrice ben nota in casa Rai che già nel 2010 ha vissuto questa esperienza. All’epoca abbiamo visto Gianmarco Mazzi affiancarla in qualità di direttore artistico, colui che oggi ricopre il ruolo di segretario alla cultura. Pare infatti che il manager 63enne in questi ultimi giorni sia stato visto insieme ad Amadeus in un hotel a fare colazione affiancato anche da Ferdinando Scalzano il quale, con la sua Friends&Partner, possiede una buona sezione della musica italiana.

Voci vicine al sottosegretario però fanno sapere che durante questo incontro si è parlato di ben altro argomento. Anche discografici vogliono avere voce in capitolo nella scelta in quanto si aspettano che sul palco dell’Ariston venga messa una figura che sia in grado di portare avanti la linea di Amadeus.

Altro nome che è stato fatto come conduttore, o meglio conduttrice, di Sanremo 2025 è quello di Laura Pausini. La carriera della cantante iniziò proprio su quel palco nel lontano 1993. Nel 2002 la RAI le diede fiducia affidandole organizzazioni dell’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Un altro nome che si sta facendo spazio è quello di Gerry Scotti, celebre conduttore Mediaset di 63 anni che ha un passato in radio proprio come quello di Carlo Conti e Amadeus. Un’ipotesi poco plausibile proprio perché lavora da anni per la Mediaset, tv a cui è fedelissimo. Stessa cosa non si può dire di Paolo Bonolis il cui contratto con la tv del biscione scadrà a giugno. Sembra infatti chiede il 62enne abbia già parlato di una sua possibile disponibilità al ritorno sul palco dell’Ariston a patto che la RAI lo portasse fuori dal classico palco proprio per cercare di “renderlo ancora più evento”.